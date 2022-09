Nelson Piquet injeta R$ 100 mil na campanha de Tarcísio em SP

O ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet segue se mostrando um assíduo doador de dinheiro para campanhas bolsonaristas. Depois de colocar 501.000 reais no caixa eleitoral de Jair Bolsonaro (PL) à reeleição e contribuir com 200.000 reais ao PP, um dos partidos aliados do presidente, Piquet efetivou uma doação de 100.000 reais à campanha do ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) ao governo de São Paulo.

O dinheiro do tricampeão da Fórmula 1, amigo de Bolsonaro e motorista do Rolls Royce presidencial nas horas vagas (foto acima), pingou no cofre de Tarcísio por meio de uma transferência eletrônica, na última segunda-feira, 5.

O montante levou Piquet à 15ª posição entre os maiores doadores de campanha em 2022, até o momento, com um total de 801.000 reais repassados a candidatos e partidos.