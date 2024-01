Naufrágio de barco na Bahia deixa cinco mortos e dois desaparecidos

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Adriana Ferraz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pelo menos cinco pessoas morreram e duas estão desaparecidas após o naufrágio de um navio de passageiros na noite de domingo, 21, no litoral da Bahia. A embarcação virou enquanto navegava pela Baía de Todos os Santos entre a Ilha de Maria Guarda e o município de Madre de Deus, na região metropolitana de Salvador.

As buscas pelos dois passageiros desaparecidos tiveram início já na noite de domingo e são realizadas pela Marinha do Brasil, pelo Corpo de Bombeiros Militar e pela Polícia Militar da Bahia. A suspeita das autoridades é que o veleiro, de nome “Gostosão FF”, estivesse transportando turistas de forma irregular — o total de pessoas a bordo ainda está sendo apurado mas, segundo a Marinha, a lotação era superior ao limite de dez passageiros e um condutor para este tipo de embarcação.

Na manhã desta segunda-feira, 22, os bombeiros encontraram um corpo no canal entre a Praia de Loreto, em Salvador, e as águas de Madre de Deus. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) está realizando perícia para confirmar se o cadáver seria de uma sexta vítima fatal do acidente.

Autoridades lamentam mortes

Nas primeiras horas desta segunda-feira, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), publicou uma mensagem de solidariedade aos familiares das vítimas do naufrágio. “Seguimos aqui, atuando, empenhados e esperançosos em encontrar os desaparecidos”, afirmou em publicação nas redes sociais.

Meus sentimentos aos familiares das vítimas do acidente, envolvendo uma embarcação, no município de Madre de Deus, na noite deste domingo (21). Seguimos aqui, atuando, empenhados e esperançosos em encontrar os desaparecidos. — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) January 22, 2024

Além do governador, o senador baiano Jaques Wagner (PT) também manifestou solidariedade aos parentes dos passageiros que morreram no acidente. “O governo está mobilizado e empreendendo esforços para prestar todo o apoio necessário às familias nesse momento de profunda dor”, escreveu em sua conta oficial no X (antigo Twitter).

Manifesto aqui minha solidariedade aos familiares das vítimas do trágico acidente, ocorrido ontem à noite, em #MadreDeDeus. O @governodabahia, sob a condução do governador @Jeronimoba13, já está mobilizado e empreendendo esforços para prestar todo o apoio necessário às familias… — Jaques Wagner (@jaqueswagner) January 22, 2024

Participam das buscas cerca de 30 bombeiros militares e 39 integrantes da Marinha. As equipes de resgate contam com botes, duas motos aquáticas, um aviso de patrulha e duas lanchas de inspeção naval da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA).