MPF pede informações sobre supostos crimes divulgados por Damares

Por Da Redação Atualizado em 11 out 2022, 13h47 - Publicado em 11 out 2022, 10h33

O Ministério Público Federal enviou um ofício ao Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos nesta segunda-feira, 10, para pedir informações sobre supostos crimes contra crianças no Pará, divulgados pela senadora eleita e ex-ministra Damares Alves (Republicanos-DF).

Durante pronunciamento em um templo na Assembleia de Deus, em Goiânia, no sábado, 8, a ex-ministra afirmou que crianças foram traficadas na Ilha de Marajó, que pertence ao Pará. “Eu vou contar uma história para vocês, que agora eu posso falar. Nós temos imagens de crianças brasileiras de três, quatro anos que, quando cruzam as fronteiras, os seus dentinhos são arrancados para elas não morderem na hora do sexo oral”, relatou. Ela disse ainda que as meninas e meninos comem comida pastosa “para o intestino ficar livre na hora do sexo anal”. A ex-ministra, no entanto, não disse que tipo de providência havia sido tomada ou se alguma denúncia foi encaminhada aos órgãos competentes.

Membros do MPF no Pará pedem que a Secretaria-Executiva do ministério apresente os casos descobertos para que sejam tomadas as providências cabíveis. O órgão também solicitou que a pasta informe quais medidas tomou após descobrir os supostos crimes.