Mourão não gosta de fala de Lula sobre ‘malucos’ e alerta: ‘O mundo gira’

O senador e ex-vice-presidente da República, general Hamilton Mourão (Republicanos-RS), não gostou nada da fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última segunda-feira, 24, em discurso no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, quando se referiu aos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro como “malucos’.

“Vocês têm de estar preparados, porque nós derrotamos Bolsonaro, mas não derrotamos os bolsonaristas ainda. Os malucos estão na rua, ofendendo, xingando pessoas”, disse Lula no evento.

Mourão rebateu nesta terça-feira. “Lula diz publicamente que ‘os malucos estão na rua’, referindo-se aos 58 milhões de brasileiros que votaram no projeto da direita, conservadora e liberal. A democracia não será defendida com discriminação, deboche, agressões e criminalização das pessoas que discordam do seu pensamento político”, postou em suas redes sociais. E concluiu com uma espécie de recado. “O mundo gira…”.

