Moro vira alvo da direita por suspeita de ter votado a favor de Dino

Desde a noite de quarta-feira, 13, o senador Sergio Moro (União-PR) está entre os assuntos mais comentados nas redes sociais, em razão da suspeita de que ele tenha votado a favor da indicação de Flávio Dino para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). O titular da Justiça, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi aprovado em sabatina no Senado por 47 votos a favor e 31 contrários — para aprovação, eram necessários os apoios de ao menos 41 parlamentares. A votação é secreta.

O ex-juiz da Lava-Jato tem sido alvos de ataques e ironias de todos os lados do espectro ideológico, mas principalmente da direita, que enxerga Dino como um de seus maiores desafetos e que esperava que sua indicação fosse rejeitada no Congresso. Uma das críticas é ao abraço dado por Moro em Dino durante a sabatina. Nas imagens, o senador e o ministro aparecem sorridentes e conversando em tom de cochicho.

Horas depois da sessão, fotos tiradas do celular do senador e divulgadas pela imprensa revelaram mensagens trocadas com um interlocutor, nas quais Moro passa a impressão de ter votado a favor da indicação do ministro ao Supremo.

Os registros viralizaram e se tornaram munição para parlamentares bolsonaristas dispararem contra o senador. Deputados do PL próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro acusaram Moro de traição e o chamaram de “candidato meia-boca” e “podridão total”, entre outras coisas.

Mensagens vazadas

Nas fotos, publicadas pelos jornais O Globo e O Estado de S.Paulo, Sergio Moro recebe mensagens de um contato exibido como “Mestrão”, que alerta o senador de que “o coro está comendo nas redes” em razão do abraço em Flávio Dino e acrescenta: “só não pode ter vídeo de você falando que votou a favor, senão isso vai ficar a vida inteira rodando”. Em resposta, Moro digita: “Blz. Vou manter meu voto secreto”. Não é possível identificar, pelas imagens, quem seria o interlocutor com quem o senador está conversando.

O flagra foi amplamente reproduzido nas redes sociais de parlamentares bolsonaristas, como Nikolas Ferreira (MG), André Fernandes (CE) e Bibo Nunes (RS). Nas publicações, os deputados -xingam Moro de “homem covarde e sem caráter”, além de considerá-lo “odiado pela direita e esquerda” e declarar que “o poste está urinando no cachorro”.

Mais do que nunca: chega da direita eleger candidatos meia boca. Ou é nosso, ou tá fora. Homens covardes e sem caráter geram muito prejuízo pra nação. "Se você acha que homens durões são perigosos, espere até ver o que homens fracos são capazes de fazer.” — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) December 14, 2023

Moro hoje é unanimidade: odiado pela direita e esquerda! pic.twitter.com/s15N7lWlZW — André Fernandes (@andrefernm) December 14, 2023

Moro abraçando festivamente Flávio Dino é a podridão total.

Não existe o que possa justificar, a não ser falta de vergonha na cara.

O poste tá urinando no cachorro.

Essa, nem Freud explica! — Bibo Nunes (@bibonunes1) December 14, 2023

Justificativa de Moro

Durante a sessão da sabatina, quando as fotos da conversa com Dino já estavam repercutindo nas redes sociais, Moro se justificou dizendo que as imagens não representam seu posicionamento em relação ao ministro.

“Vossa excelência me perguntou algo, eu achei graça e dei uma risada. Tiraram várias fotos, já está viralizando, como se isso representasse minha posição”, afirmou o senador. “Eu sempre deixei muito claro: eu tenho diferenças com o atual governo, e vossa excelência faz parte do atual governo, tenho diferenças profundas.”

Sobre o abraço, o ex-juiz acrescentou que o país precisa de “civilidade” para “diminuir a polarização”.