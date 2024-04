Ministros de Lula gastam R$ 8,5 milhões em diárias; veja quem mais viajou

Os ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva gastaram 8,5 milhões de reais em diárias entre a posse, no dia 1º de janeiro de 2023, e o dia 12 de abril de 2024. Neste período, foram realizadas 1.660 viagens ministeriais. O levantamento foi feito pela Fiquem Sabendo, agência de dados especializada no acesso a informações públicas.

Por lei, os servidores da administração pública federal têm direito a passagens e diárias pagas pelo governo em caso de viagens a trabalho no país ou no exterior. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, foi quem mais viajou desde o início da gestão — foram 82 vezes.

O segundo lugar no ranking é ocupado por Nísia Trindade (Saúde), com 73 viagens, seguida por Camilo Santana (Educação), com 67. O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, é o último da lista, com três.

Os dados mostram que a maioria das viagens foi para capitais, principalmente São Paulo (309 viagens) e Rio de Janeiro (190). Recife (75), Brasília (50), Salvador (45) e Belém (44) também estão entre os destinos mais explorados. No total, os ministros foram a 500 cidades no Brasil e no exterior.

Em uma reunião ministerial em 18 de março, Lula cobrou de seu primeiro escalão mais viagens pelo país. Mas, por enquanto, o pedido teve pouco efeito, segundo o levantamento. Entre a posse de Lula e o dia 17 de abril, véspera da reprimenda, foram registradas 1.595 viagens a serviço de ministros. Depois da cobrança, foram 65. Com isso, a média foi de 3,6 viagens por dia antes e 2,6 viagens por dia após a cobrança

Veja quantas vezes os ministros (e ex-ministros) de Lula viajaram desde a posse:

Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) – 82

Nísia Trindade (Saúde) – 73

Camilo Santana (Educação) – 67

Renan Filho (Transportes) – 66

Carlos Fávaro (Agricultura) – 66

Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) – 66

Jader Barbalho (Cidades) – 65

Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovações) – 65

Juscelino Filho (Comunicações) – 64

Fernando Haddad (Fazenda) – 62

Silvio Almeida (Direitos Humanos e Cidadania) – 60

José Múcio (Defesa) – 57

Wellington Dias (Desenvolvimento, Assistência Social e Combate à Fome) – 50

Sonia Guajajara (Povos Indígenas) – 49

Anielle Franco (Igualdade Racial) – 49

Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência) – 49

Márcio França (Portos e Aeroportos/Empreendedorismo) – 48 (soma das viagens das duas pastas)

Mauro Vieira (Relações Exteriores) – 47

Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) – 47

André de Paula (Pesca e Aquicultura) – 46

Celso Sabino (Turismo) – 44

Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) – 43

Rui Costa (Casa Civil) – 39

Luiz Marinho (Trabalho e Emprego) – 39

Carlos Lupi (Previdência Social) – 37

Vinicius Marques de Carvalho (CGU) – 37

Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) – 37

André Fufuca (Esportes) – 36

Alexandre Silveira (Minas e Energia) – 35

Ana Moser (Esportes) – 35

Jorge Messias (AGU) – 32

Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima) – 32

Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos) – 31

Alexandre Padilha (Relações Institucionais) – 31

Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) – 30

Margareth Menezes (Cultura) – 28

Cida Gonçalves (Mulheres) – 27

Daniela Carneiro (Turismo) – 22

Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública) – 5

Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) – 3