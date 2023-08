Ministro pede que PF e Abin apurem se apagão foi falha ou ato criminoso

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, pediu ao Ministério da Justiça, à Polícia Federal e à Agência Brasileira de Inteligência (Abin) a abertura de inquérito para apurar as causas do apagão que atingiu 25 estados e o Distrito Federal nesta terça-feira, 15.

Em coletiva de imprensa, o ministro explicou que houve dois eventos simultâneos que causaram a falha de energia e não descartou ação intencional. “Tenho absoluta convicção que o ONS (Operador Nacional do Sistema), até pela sua característica técnica, não vai ter condição de dizer textualmente se esses eventos foram eminentemente técnicos, se houve falha humana ou se houve até dolo. Eu estou oficiando o Ministério da Justiça para que seja encaminhado à PF um pedido de instauração de um inquérito policial para que se apure com detalhes o que poderia ter ocorrido”, declarou.

Silveira afirmou que fez o pedido devido ao “contexto” e porque o setor elétrico é “altamente estratégico e importante” para todas as brasileiras e brasileiros. Em janeiro deste ano, após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foram registrados vários ataques contra torres de transmissão de energia.

O ministro explicou que a falha ocorreu por causa de uma sobrecarga de energia no Ceará, o que fez com que o sistema entrasse em colapso naquela região. A suspeita é de que outro problema tenha ocorrido em outro local, ainda não detectado pelas autoridades. Segundo o ministro, isso é “extremamente raro”. “O ocorrido de hoje não tem nada a ver com o suprimento energético e a segurança energética do Brasil. Nós vivemos um momento de abundância dos nossos reservatórios”, acrescentou.

Continua após a publicidade

Siga