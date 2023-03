Michelle Bolsonaro: ‘Mulher virtuosa é mais preciosa que pedras preciosas’

Michelle Bolsonaro enfim assumiu a presidência do PL Mulher na manhã desta terca-feira, 21, em Brasília, com uma plateia recheada de autoridades e um discurso voltado aos direitos femininos e de pessoas com deficiência.

Após receber um recado por vídeo do marido Jair Bolsonaro, que segue nos Estados Unidos, a ex-primeira-dama exaltou o trabalho social empreendido por colegas e ironizou a polêmica envolvendo seu nome e as joias sauditas.

“Em provérbios 31:10 diz que mulher virtuosa é mais preciosa que pedras preciosas. E, hoje, a única joia aqui presente são vocês, mulheres que inspiram, que fazem a diferença, que trabalham na promoção do ser humano e que mudam realidade”, afirmou.

Recentemente, foi revelado que uma comitiva do ex-ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque tentou passar, escondido da Receita Federal, no Aeroporto de Guarulhos, dois pacotes com presentes do governo da Arábia Saudita. Uma das caixas foi apreendida e continha joias avaliadas em 16,5 milhões de reais, supostamente um presente para a então primeira-dama. A outra chegou às mãos da família Bolsonaro, mas terá que ser devolvida por determinação do Tribunal de Contas da União (TCU).

Também participaram da solenidade desta terça-feira o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) — ao qual Michelle se referiu como “meu enteado” —, o presidente nacional do PL Valdemar Costa Neto, os senadores Marcos Pontes (PL-SP) e Damares Alves (Republicanos-DF), além de uma comitiva de deputados do PL, entre eles Nikolas Ferreira (PL-MG), aclamado pelo cacique da legenda como “o parlamentar mais votado do Brasil”.