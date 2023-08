‘Mente, mente, mente’, diz advogado de Bolsonaro sobre hacker

Ex-ministro e principal porta-voz do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fabio Wajngarten afirmou nesta quinta-feira, 17, que o hacker Walter Delgatti Neto “mente, mente, mente” em depoimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura os atos de 8 de janeiro.

Delgatti envolveu Bolsonaro em uma trama para melar as eleições do ano passado, disse que ele lhe pediu para assumir o grampo contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e lhe assegurou um indulto em caso de prisão.

“Nunca, jamais, houve grampo, nem qualquer atividade ilegal, nem não republicana, contra qualquer ente político do Brasil por parte do entorno primário do presidente. Mente e mente e mente”, escreveu Wajngarten nas redes sociais.

Um PRESIDENTE que SEMPRE jogou dentro das 4 linhas pediria para fraudar as eleições?

Mente e mente e mente. — Fabio Wajngarten (@fabiowoficial) August 17, 2023

