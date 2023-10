Marinha dá pontapé inicial para primeiro submarino nuclear brasileiro

Atualizado em 4 out 2023, 16h13 - Publicado em 4 out 2023, 16h11

Nesta quarta-feira, 4, a Marinha do Brasil inaugurou a etapa inicial da construção de um submarino de propulsão nuclear, o primeiro da frota brasileira. A cerimônia de corte da primeira chapa foi realizada no Complexo Naval de Itaguaí, na região metropolitana do Rio de Janeiro, com presença de autoridades civis e militares, além de acadêmicos e empresários do setor nuclear.

A partir da confecção da primeira chapa, começa a ser construída a chamada “seção de qualificação”, um segmento de aproximadamente cem toneladas que é parte essencial para avaliar a competência técnica da empresa Itaguaí Construções Navais para o projeto. “A seção de qualificação permitirá aferir a capacidade, única no hemisfério sul, de construção de um submarino Convencionalmente Armado com Propulsão Nuclear”, explica o contra-almirante Marcio Ximenes, Gerente do Empreendimento Modular de Obtenção de Submarinos da Marinha.

Caso aprovado, o estaleiro dará seguimento à obra da embarcação, que deve ser entregue à Marinha em 2029. “O Brasil está dando um passo que vai elevar a nossa tecnologia ao nível de países como a França, os Estados Unidos, a China, a Inglaterra e a Rússia”, afirma o presidente da Itaguaí Construções Navais, Renaud Poyet.

Segundo a Marinha, o submarino com propulsão nuclear contribuirá com os diferentes desafios para o país, por se tratar de um meio naval que demanda alta tecnologia e congrega a complexidade inerente ao projeto de um submarino, além dos desafios inerentes ao desenvolvimento de

tecnologia nuclear específica, incluindo a fabricação do seu reator e de toda a Planta Nuclear Embarcada (PNE), cujo protótipo em terra, o LABGENE, já está em fase avançada de construção, em Iperó (SP).

Além do submarino de propulsão nuclear, o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (ProSub) — parceria firmada em 2008 entre Brasil e França — prevê a construção de mais quatro embarcações convencionais de propulsão diesel-elétrica para a Marinha. Em março, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no estaleiro em Itaguaí e prometeu convidar o presidente francês, Emmanuel Macron, para visitar o projeto.

