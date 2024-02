Marina Silva testa positivo para Covid-19 pela segunda vez em um ano

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, testou positivo para covid-19 nesta quinta-feira, 1°. Segundo a assessoria da pasta, ela tem sintomas gripais leves e está com a vacinação em dia.

Marina se recupera em casa e cancelou a agenda desta semana, mas despacha remotamente. Na segunda-feira, ela participou da 11ª Edição da Latin America Investment Conference, em São Paulo. No dia seguinte, embarcou para Brasília e participou de reuniões com a equipe do ministério. Ela realizou o exame na quarta-feira.

É a segunda vez que ela contrai a doença em menos de um ano. A ministra foi diagnosticada com a doença em maio de 2023. Na ocasião, ela ficou internada por cinco dias no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo.