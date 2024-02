Marina Silva lamenta assassinato de sobrinho: ‘Vítima da criminalidade’

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, usou as redes sociais para comunicar sobre a morte de seu sobrinho-neto Cauã Nascimento Silva nesta terça, 6. O jovem de 19 anos foi assassinado em Rio Branco, no Acre. “Cauã foi vítima da criminalidade que destrói vidas principalmente de jovens de bairros da periferia do nosso país. Que Deus sustente e console nossa família”, lamentou Marina.

O desabafo da ministra foi respondido imediatamente por dezenas de colegas da política. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou seus “sentimentos à companheira”, assim como os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Carlos Fávaro (Agricultura), Jader Filho (Cidades) e Paulo Pimenta (Comunicação).

Cauã foi morto dentro de casa, no bairro de Taquari. De acordo com o site O Alto Acre, ele estava no quarto, que foi invadido por dois homens que chegaram em uma moto. O garupa teria descido já com a arma em punho e invadido a casa, disparando várias vezes contra o jovem, que chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos no peito e no ombro.

A casa, bastante simples, foi isolada pela polícia para o trabalho de perícia. Os suspeitos fugiram. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Polícia Civil do Acre, que enfrenta uma alta da violência nos últimos anos. Segundo dados divulgados pelo Fórum Nacional de Segurança Pública, o número de assassinatos subiu 22% entre 2021 e 2022. As estatísticas fizeram com o que o estado superasse a média nacional de homicídios a cada 100 mil habitantes – 28,6 contra 23,3.

Marina testou positivo para covid-19 na quinta-feira, 1°, e se recupera desde então. É a segunda vez em um ano que a ministra contrai a doença. Nascida em Rio Branco, Marina iniciou sua carreira política no estado. Foi vereadora, deputada estadual e depois senadora pelo estado. Hoje mora em Santos, no litoral paulista.