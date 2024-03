Marina sela apoio a Boulos e defende que progressistas ‘passem o bastão’

A tarde deste sábado, 23, em São Paulo selou não apenas o apoio da Rede à pré-candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) à Prefeitura de São Paulo como também o endosso pessoal da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Os dois dividiram o palco em agendas em São Paulo ao lado de parlamentares aliados e outros pré-candidatos para a campanha de 2024.

Além da defesa dos pautas ambientais, bandeira de Marina que deve ser um dos pilares da campanha do psolista, a ministra falou sobre a importância de manter a “dimensão de frente ampla” que elegeu Lula em 2022 e defendeu que a ala progressista comece a “passar o bastão”.

“Somos uma frente ampla, que não pode perder a dimensão de frente ampla. Não derrotamos o bolsonarismo, estamos no processo de construção de algo que seja sustentável”, disse a ministra.

Tanto durante as falas da manhã quanto nas da tarde, Marina usou uma metáfora para classificar os políticos do pós-redemocratização como de primeira, segunda e terceira gerações. “Lula e FHC são da primeira, eu sou da segunda e Guilherme Boulos é da terceira. A gente precisa ter para quem passar o bastão”.

Neste sábado os dois relembraram os contatos que tiveram nas eleições de 2018, quando foram adversários no primeiro turno e defenderam a implementação de propostas voltadas à pauta ambiental. Boulos falou em descentralizar a oferta de empregos em São Paulo, concentrada nos bairros do centro, como forma de reduzir o problema da mobilidade urbana. “No centro há quatrocentos empregos para cada cem habitantes, enquanto na periferia há oito. O ambiental está ligado ao social em nossa cidade”, defendeu o deputado.

Críticas

Entre críticas aos atuais gestores do estado e da capital, Boulos relembrou a demissão do secretário de Mudança Climática do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) no meio de 2023, após uma palestra em que negou a existência do aquecimento global. Ele também prometeu medidas judiciais contra a privatização da Sabesp, uma das maiores promessas do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Apoio na Esplanada

Marina foi a primeira ministra a endossar pessoalmente a candidatura de Boulos, destinando uma agenda própria para essa finalidade. Até o momento, outros palacianos já demonstraram apoio à candidatura do deputado acompanhando a orientação do Partido dos Trabalhadores e o próprio presidente Lula, que avaliza Boulos. “Somos parte da mesma federação e já estávamos nesse diálogo desde o início”, disse Marina a jornalistas neste sábado.

Neste sábado, 23, a Rede apresentou as suas propostas para serem incorporadas ao plano de governo de Boulos. Uma das principais interlocutoras é a deputada estadual Marina Helou, única da sigla a ocupar uma cadeira na Alesp.