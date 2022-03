Marília Arraes vai para o Solidariedade e ameaça aliança PT-PSB em PE

A deputada federal Marília Arraes confirmou o que se anunciava nos bastidores nos últimos dias: sem espaço no PT, ela confirmou nesta sexta-feira, 25, a saída do partido e a sua filiação ao Solidariedade, com a intenção de disputar o governo de Pernambuco. E há espaço para ela tumultuar a hegemonia da aliança PSB-PT, que comanda o estado há quatro mandatos.

Segundo levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta sexta-feira, 25, o candidato da aliança, o deputado federal Danilo Cabral (PSB) tem apenas 11,9% dos votos e está atrás da prefeita de Caruaru, Raquel Lyra (PSDB), que tem 25,8%. Cabral também está atrás numericamente, mas empatado tecnicamente, dentro da margem de erro de 2,6 pontos percentuais, com Miguel Coelho (União Brasil), filho do senador Fernando Bezerra Coelho (MDB), que tem 15,6%, e o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira (PL), que tem 13,6%.

Na sequência, aparecem João Arnaldo (PSOL), com 3,3%, e Jones Manoel (PCB), com 0,9%. Entre os entrevistados, 8,9% não sabem em quem vão votar ou não responderam, e 19,9% disseram que não irão votar em ninguém, em branco ou anular o voto.

O PT queria que Marília Arraes disputasse o Senado pelo estado, na aliança com o PSB. Houve intervenção da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesse sentido, mas não adiantou. Marília Arraes disse que continuará apoiando a a candidatura de Lula. “Lula é patrimônio do povo. Não é propriedade de ninguém”, postou no Twitter na quinta-feira, 24,

Se Marília tentasse o Senado, seriam grandes as suas chances. Segundo o Paraná Pesquisas, ela lidera a corrida, com 46,2% das intenções de voto, à frente do deputado federal André de Paula (14%), do PSD, que tem 14%, e do ministro do Turismo, Gilson Machado (5,4%). O deputado federal Carlos Veras (PT) tem 2,3%, e Eugenia Lima (PSOL) tem 1,4%.

A pesquisa foi feita entre os dias 19 e 24 de março com 1.510 eleitores em 58 municípios de Pernambuco e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PE-01060/2022.