Marília Arraes lidera em Pernambuco; candidato da frente PSB-PT não decola

A hegemonia do PSB à frente do governo de Pernambuco, que já dura dezesseis anos, enfrenta sérias dificuldades na eleição deste ano, segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 10 e 14 de maio e divulgado nesta segunda-feira, 6.

O candidato da aliança PSB-PT ao governo, o deputado federal Danilo Cabral (PSB), não fica entre os primeiros colocados em nenhum dos três cenários pesquisados. No segundo turno, ele também perde em três das quatro simulações feitas.

O PSB governa o estado desde a ascensão de Eduardo Campos, neto do ex-governador Miguel Arraes, uma das principais lideranças histórias de Pernambuco, em 2006. Aliado ao PT, Campos se reelegeu e depois elegeu Paulo Câmara (PSB) para mais dois mandatos.

Em 2022, a principal ameaça vem de um racha dentro do próprio grupo político: a deputada federal Marília Arraes, que rompeu com o PT e foi para o Solidariedade, lidera os três cenários ao governo. Ela é bisneta de Miguel Arraes e prima de Eduardo Campos, que morreu em 2014 em um acidente aéreo.

No principal cenário, ela tem 28,8% das intenções de voto contra 16% da ex-prefeita de Caruaru Raquel Lyra (PSDB); 13,6% do ex-prefeito de Petrolina Miguel Coelho (União Brasil); 12,1% do ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes Anderson Ferreira (PL); e 7,1% de Danilo Cabral.

Nesse cenário, Lyra, Coelho e Ferreira estão empatados dentro da margem de erro de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. Ferreira também está empatado com Cabral.

Também aparecem nesse cenário João Arnaldo (PSOL), com 1,3%, e Jones Manoel (PCB), com 0,7%. Entre os entrevistados, 13,5% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhyum e 7% disseram que não sabem ou não responderam.

Marília Arraes também lidera, com 34,9%, no cenário sem Raquel Lyra e com 32,6% na simulação sem Miguel Coelho. No primeiro, Danilo Cabral aparece em quarto, com 8,3%; no segundo, o candidato governista tem 7,7% e também fica em quarto.

Nas simulações de segundo turno, Cabral perde para Marília Arraes (18,7% 51,4%), para Coelho (22,7% contra 35%) e para Raquel Lyra (20,3% a 41,8%). O candidato do governo empata tecnicamente com Anderson Ferreira (29,1% contra 28,1%), que é o candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

A pesquisa ouviu 1.510 eleitores de 60 municípios de Pernambuco por meio de entrevistas pessoais e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº PE-04682/2022.