Manifestantes bolsonaristas tentam fazer do Alvorada o ‘novo Capitólio’

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro ocuparam o gramado do Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República, durante a madrugada desta segunda-feira, 12, para continuar as manifestações de caráter golpista contra a vitória e a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, que será diplomado presidente pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no início da tarde.

Em grupos de Telegram e nas redes sociais, os manifestantes afirmaram que os portões do Alvorada foram abertos durante a noite para que eles se aproximassem da residência oficial do presidente Jair Bolsonaro. Segundo os bolsonaristas, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, mandou servir lanches e refrigerantes para o pessoal que está participando dos protestos.

Os manifestantes também espalharam mensagens convocando mais apoiadores para o protesto e subiram a hashtag #Alvorada no Twitter. O ex-presidente da Fundação Palmares Sérgio Camargo foi um dos bolsonaristas conhecidos que incitaram os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro a irem para o locals. “O Palácio da Alvorada, de portões abertos, está no topo do Twitter e humilha a diplomação. Bolsonaro tem o povo”, escreveu.

Na tarde de domingo, Bolsonaro foi cumprimentar os apoiadores que já estavam na área externa do Alvorada e participou de uma oração, mas não discursou. Na sexta-feira, no entanto, ele atiçou os manifestantes dizendo que sua função é ser “o chefe supremo” das Forças Armadas e que os militares são “o último obstáculo para o socialismo”. “O destino é o povo que tem que tomar. Quem decide o meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vai as Forças Armadas são vocês, quem decide para onde vai Câmara e Senado são vocês também”, disse.

A movimentação foi comparada por muitos internautas a uma tentativa de reproduzir no Brasil o episódio da invasão do Capitólio, sede do Congresso dos EUA, em janeiro de 2021, por apoiadores do presidente Donald Trump, inconformados com a derrota para Joe Biden.

Acho q nossa função no QG já se cumpriu (alertar os militares), a esplanada muitos estão com medo de um possível novo Capitólio. Acho essa alternativa do palácio da alvorada a melhor opção. E com os portões abertos me pareceu um convite! 🇧🇷😊 https://t.co/RhdWE7y7bF — Mariana (@OCsoldier) December 9, 2022

Bolsonaro acabou de abrir os portões do Palácio do Alvorada para os golpistas acamparem no local. "Primeira-dama" (essa é a narrativa) mandou comida e bebida para a noite. Querem criar dificuldade para a entrada do presidente Lula, um "ocupa alvorada", um capitólio, ou algo assim — Fillipe Trizotto 🇭🇷🇲🇦 (@filosofocolina) December 12, 2022