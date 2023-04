“Mandem seus filhos para a escola no dia 20”, diz Tarcísio, após boatos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vai aumentar o efetivo de policiais nas ruas do estado na quinta-feira, 20, depois da propagação de boatos em redes sociais sobre possíveis ataques a escolas. Muitas instituições paulistas, públicas e particulares, não darão falta aos alunos, em razão do medo que muitos pais estão de mandar suas crianças para as aulas nesse dia. “Vamos ter um tremendo esquema policial dia 20, que vai envolver todas as corporações. O comandante-geral da PM, a Rota, o Baep e todas as outras unidades estarão nas ruas. Vamos ter um dia de normalidade. Mande seu filho para a escola no dia 20, seja ela pública ou particular. Vamos estar lá para garantir a segurança de todos”, afirmou Tarcísio à reportagem de VEJA.

Nos últimos dias, a Polícia Civil detectou diversas ameaças falsas e localizou seus autores. Ao todo, oito adultos foram presos e 27 adolescentes foram fichados por espalhar terror e desinformação na internet. “Nossa inteligência fez um trabalho forte e prendemos várias pessoas que estavam incitando o ódio nas redes As postagens foram apagadas e tiramos essas pessoas de circulação. Essas pessoas que tentaram impor o terror querem tirar a tranquilidade dos pais, professores, de todos. Uma grande maldade com nossas crianças. Não vamos permitir”, concluiu o governador.

Na semana passada, o governo anunciou a contratação de 550 psicólogos e de 1 000 seguranças privados (desarmados) para atuar de forma emergencial nas mais de 5 000 unidades educacionais estaduais paulistas. O aviso foi feito na Escola Estadual Thomazia Montoro, alvo de um atentado provocado por um aluno, que culminou com a morte de uma professora.