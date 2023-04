Elon Musk diz que criará o ‘TruthGPT’ para contrapor viés de outras IAs

Esta semana, o bilionário Elon Musk disse que planeja criar a sua própria Inteligência Artificial. Segundo ele, em contraponto aos chatbots mais populares, a sua IA será livre de vieses ideológicos liberais e deverá se chamar TruthGPT.

Musk, ao lado de personalidades polêmicas como Donald Trump e o rapper Ye, é defensor ferrenho de um conceito amplo de liberdade de expressão. Em entrevista ao apresentador da Fox News, Tucker Carlson, ele disse estar preocupado com um treinamento politicamente correto do ChatGPT, a IA que mais ganhou popularidade nos últimos meses.

O empresário já havia levantado preocupações a respeito de inteligências artificiais e, no dia 29, assinou uma carta, junto com pelo menos mil especialistas na área, pedindo uma pausa de seis meses no desenvolvimento dessas tecnologias para a criação de protocolos de segurança contra os danos potenciais.

“IAs são mais perigosas do que, digamos, um projeto mal feito de aeronave” disse a Carlson. “Isso tem potencial de destruição da civilização”. A entrevista foi ao ar na segunda-feira, 17, algumas semanas após Musk ser listado como diretor de uma companhia de inteligência artificial recém-aberta, a X.AI.

Essa não será a primeira relação direta do empresário com uma organização desse tipo. Por volta de 2015, ele foi um dos investidores e conselheiros da OpenAI, responsável por criar o ChatGPT. Musk se afastou três anos depois, quando focou suas energias na Tesla, mas hoje diz lamentar o alinhamento da companhia com a Microsoft.