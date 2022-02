Lula pode estar inflado nas pesquisas eleitorais?

As intenções de voto no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registradas pela pesquisa Genial/Quaest estão acima do patamar de votação do petista nas eleições em que ele venceu, em 2002 e em 2006. Segundo o levantamento divulgado nesta quarta-feira, 9, Lula tem 46% das intenções de voto no primeiro turno, considerando brancos e nulos.

O valor é maior do que o percentual recebido pelo petista nas eleições de 2002 e 2006. Na primeira eleição que venceu, Lula recebeu 41% dos votos em primeiro turno, considerando o total de eleitores que participaram daquele pleito. Em sua reeleição quatro anos depois, Lula recebeu 44% dos votos nas mesmas condições — ou seja, considerando votos brancos e nulos.

Se a eleição fosse hoje, considerando apenas os votos válidos (que são os que contam para a apuração do resultado), Lula estaria eleito em primeiro turno, já que teria mais da metade das intenções de voto, descontados brancos, nulos e indecisos. Nas duas eleições que venceu, Lula enfrentou um segundo turno contra José Serra (em 2002) e Geraldo Alckmin (2006).

A migração prematura de votos úteis para o petista pode estar entre as explicações para o impressionante desempenho de Lula versão 2022. Os números das pesquisas recentes mostram que Lula vem sendo o destinatário de boa parte do voto anti-Bolsonaro. De acordo com a última rodada da Quaest, o petista tem uma rejeição alta (43% disseram que conhecem Lula e não votariam nele), mas ainda menor que de adversários como Bolsonaro, que lidera neste quesito (66% de rejeição).

Conta ainda a favor de Lula o fato de ter a preferência mais consolidada entre seus adversários: 74% disseram que a escolha de voto no petista é definitiva (25% disseram que podem mudar caso algo aconteça). O valor supera os 65% de definição de voto em Jair Bolsonaro (35% podem desistir de votar no capitão).

A pesquisa da Quaest ouviu 2 000 eleitores entre os dias 3 e 6 de fevereiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é BR–08857/2022.