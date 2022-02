Ferramenta de VEJA reúne pesquisas sobre a corrida eleitoral

O site de VEJA lançou nesta segunda, 7, o Índice 2022, uma ferramenta que agrega o resultado de pesquisas eleitorais dos principais institutos do país. Com a ajuda desse novo recurso, o leitor poderá monitorar a evolução dos candidatos à presidência até o dia da votação, em 2 de outubro e ter uma perspectiva mais confiável e ampla da corrida ao Planalto.

O projeto faz parte do VEJA e Vote, a cobertura de VEJA dedicada às eleições, e VEJA Interativos, seção de reportagens visuais e de dados.

Como funciona o agregador

O agregador é um modelo estatístico que junta pesquisas de diferentes institutos e normaliza aplicando variáveis. No “Índice 2022”, VEJA utiliza a média móvel exponencial de 60 dias como principal critério, ou seja, a ferramenta adiciona mais peso às pesquisas recentes dentro deste intervalo. Com isso, pesquisas que fogem do comportamento médio, chamados outliers, acabam não impactando no resultado final do agregador.

Em alguns outros modelos de agregadores, institutos de pesquisas tem pesos variáveis com base na performance de outras eleições.O “Índice 2022” de VEJA não faz distinção entre institutos de pesquisas e nem tenta prever o resultado das eleições. Os números do agregador mudam a cada nova pesquisa.

O Índice 2022 utiliza os dados do Datafolha, Ipec, Ipespe, Paraná Pesquisas e Quaest.

Agregadores em outros países

Nos Estados Unidos, o primeiro agregador foi lançado há 20 anos. O Real Clear Politics começou em 2002 a agregar pesquisas das eleições para o Congresso americano. O formato atual ganhou força com o estatístico Nate Silver, quando trabalhava no The New York Times, onde aplicava modelos mais robustos com o objetivo de prever os resultados eleitorais. Acertou em 2008 e 2012. Em 2016, no ano de Trump, o modelo de Nate Silver projetava Hillary como vitoriosa. Nas eleições de 2020, o previsor indicou a vitória de Biden.