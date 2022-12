Lula lamenta morte de Pelé; veja repercussão entre políticos

Políticos lamentaram a morte do Rei do Futebol, Pelé, na tarde desta quinta-feira, 29. Edson Arantes do Nascimento, de 82 anos, estava internado desde 29 de novembro, quando deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein para reavaliação de quimioterapia para o câncer de cólon, e tratamento de uma infecção respiratória. Segundo boletim do hospital, Pelé morreu às 15h27 “em decorrência da falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do câncer de cólon”.

Corintiano “fanático”, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva agradeceu o “privilégio” de ter visto Pelé “dar show” nos gramados e brincou já ter sentido raiva das vitórias do Rei, no Santos, contra o Corinthians, e exaltou a projeção internacional que o jogador deu ao Brasil.

“Ele sempre massacrava o meu Corinthians. Mas, antes de tudo, eu o admirava. E a raiva logo deu lugar à paixão de vê-lo jogar com a camisa 10 da Seleção Brasileira (…) Poucos brasileiros levaram o nome do nosso país tão longe feito ele. Por mais diferente do português que fosse o idioma, os estrangeiros dos quatros cantos do planeta logo davam um jeito de pronunciar a palavra mágica: ‘Pelé’. Pelé nos deixou hoje (…) Deixou uma certeza: nunca houve um camisa 10 como ele. Obrigado, Pelé”, publicou o petista.

Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo, no Pacaembu e Morumbi. Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em gol. 📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/YQs3K119t9 — Lula (@LulaOficial) December 29, 2022

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) recebeu a notícia durante coletiva de imprensa do grupo de trabalho da Saúde, ao lado da futura ministra Nízia Trindade.

“Uma triste notícia aqui. O falecimento do nosso Rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento. O meu time, o Santos, o Peixe, teve o maior ataque de todos os tempos. Durval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Nosso carinho, nossas orações ao querido Pelé, campeão do mundo na Copa de 1958, 1962 e 1970, um atleta completo. Nossos sentimentos aos familiares e fãs”, disse Alckmin.

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) também se manifestou, afirmando que “ninguém foi um rei tão amado” quanto o craque. “Obrigada pelos sorrisos que proporcionou. Pelas lágrimas de emoção. Pelos gritos de gol. Obrigada pelas alegrias que deu ao povo brasileiro e aos povos do mundo”, publicou a petista.

Políticos como os senadores Flávio Bolsonaro (PL-RJ), José Serra (PSDB-SP), Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Rodrigo Pacheco (PSD-MG) — presidente da Casa –, além da deputada federal eleita e futura Ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede-SP) também foram às redes prestar condolências pela morte do Rei do Futebol. O governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentou o falecimento e publicou uma foto com a camisa autografada que ganhou do astro quando ainda era ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro. (Veja abaixo)

Pelé, que foi o primeiro ministro do Esporte da história do país durante o primeiro mandato de Fernando Henrique Cardoso, foi homenageado ainda pelo PSDB. “Nomeado pelo presidente FHC, trabalhou para profissionalizar as inúmeras modalidades esportivas em nosso país e abraçou a ideia do esporte como forma de promoção social”, publicou a legenda.

Transmito às brasileiras e brasileiros e à sua família meu imenso pesar. — Dilma Rousseff (@dilmabr) December 29, 2022

O maior jogador da história do futebol nos deixou! Descanse em paz, Rei! Muito obrigado pelas alegrias que trouxe ao país! Meus sentimentos aos amigos, familiares e torcedores! pic.twitter.com/OXfhTdD264 — Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) December 29, 2022

Foi-se Pelé. Gênio do futebol, colega do governo Fernando Henrique, bom amigo. Uma perda imensa! https://t.co/mRoXFQq28k — José Serra (@joseserra_) December 29, 2022

O Brasil está de luto. Pelé, o nome dele foi e continuará sendo adjetivo, sinônimo de ser craque e ser genial naquilo que faz. Que Deus conforte seus familiares e sua incontável torcida. 🖤 — Marina Silva (@MarinaSilva) December 29, 2022

O Rei Pelé nos deixou. O mais magistral jogador de futebol que o mundo viu nos gramados e que elevou o nome do Brasil por onde passou. Interrompeu guerras e conflitos com a bola nos pés e a mensagem da paz. — Rodrigo Pacheco (@rodrigopacheco) December 29, 2022

Pelé foi o primeiro Ministro dos Esportes da história brasileira. Nomeado pelo presidente @FHC, trabalhou para profissionalizar as inúmeras modalidades esportivas em nosso país e abraçou a ideia do esporte como forma de promoção social. pic.twitter.com/8qjxqqMB3h — PSDB 🇧🇷 (@PSDBoficial) December 29, 2022

O maior de todos os tempos no futebol nos deixou. Pelé reinou. Colocou três das estrelas na camisa da seleção e levou o nome do Brasil por onde passou. Está eternizado nas minha melhores lembranças e na camisa autografada que eu tive a honra de receber. Descanse em paz, Rei Pelé. pic.twitter.com/QNBjU8A9L2 — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) December 29, 2022