Lula entra na disputa pelo comando da segunda maior cidade de SP

A inauguração de novas marginais e acessos à rodovia Presidente Dutra, na região de Guarulhos, na Grande São Paulo, no próximo sábado, 25, vai marcar a entrada oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na pré-campanha pelo comando da segunda maior cidade do estado 1,2 milhão de habitantes), já marcada pela polarização entre esquerda e direita. O escolhido do PT para a disputa, deputado Alencar Santana, aposta todas as suas fichas no apoio federal para avançar nas pesquisas. Hoje, ele é apenas o quinto colocado.

A presença de Lula não vai aquecer apenas o confronto eleitoral em Guarulhos, mas uma briga antiga pela paternidade das intervenções no Trevo Bonsucesso, atrasadas há mais de uma década e que prometem ser tema da campanha. Aprovado pela presidente Dilma Rousseff, em 2013, o projeto avaliado na época em 645 milhões de reais só começou a sair do papel no ano passado, quando a concessionária responsável pela rodovia, a CCR Rio-SP, iniciou de fato as obras sob a supervisão do Ministério dos Transportes e com investimento anunciado de 1,4 bilhão de reais.

A negociação para que as melhorias ocorressem, no entanto, ocorreram durante a gestão de Jair Bolsonaro. Na época, o ministro responsável era o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que apoia seu líder na Assembleia Legislativa de São Paulo, Jorge Wilson (Republicanos), o “Xerife do Consumidor”, para a prefeitura de Guarulhos, e reivindica a autoria do projeto. No início de abril, os dois fizeram uma vistoria no canteiro de obras, quando Tarcísio frisou ter sido o responsávelnpela nova modelagem do contrato de gestão e, consequentemente, pelos trabalhos no trevo.

“As obras no trecho de Guarulhos estavam previstas para o quinto ano da nova concessão, iniciada em 2022. Mas, devido à insistência do prefeito Guti, que ficou conhecido como o ‘chato do Trevo’ em Brasília, adiantamos em cinco anos”, disse. “Estou muito feliz de ver aqui a materialização de um projeto que nasceu com a gente na prancheta lá atrás no Ministério da Infraestrutura e agora é praticamente uma realidade”, completou Tarcísio, que não deve comparecer à inauguração do primeiro trecho do pacote.

Alencar, por sua vez, classifica como “fake news” a versão de que Lula não tem relação com a obra. “Foi o governo Lula, através do Ministério dos Transportes, que colocou em execução. Essa é a verdade, o resto é fake news”, disse o deputado, que neste ano já levou uma comitiva de ministros ao local para dar publicidade aos trabalhos.

De acordo com levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas em fevereiro, quem lidera a corrida em Guarulhos é o ex-prefeito Elói Pietá, que rompeu com o PT e está sem partido. Ele marca 27,8% da preferência do eleitor. Jorge Wilson é o segundo colocado, com 20,4%, seguido por Martello (PDT), que tem 10,1%, Lucas Sanches (PL), com 9,4% e Alencar Santana, que chegou a apenas 7,9%.