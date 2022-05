Lula encontra Kalil e fecha acordo; PT será vice ao governo de Minas

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta quinta-feira, 26, com o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) e fecharam um acordo para a eleição estadual em Minas Gerais, que inclui uma candidatura do PSD ao Senado e um nome do PT como vice ao governo do estado.

Segundo o acerto anunciado, o deputado estadual André Quintão (PT) será o candidato a vice-governador na chapa de Kalil, enquanto o senador Alexandre Silveira (PSD) vai tentar a reeleição na mesma coligação.

Também ficou definido que a campanha conjunta de Lula e Kalil no estado será coordenada pelos deputados federal Reginaldo Lopes (PT-MG) e estadual Agostinho Patrus (PSD). Lopes era cotado ao Senado, e Patrus a vice de Kalil, mas ambos abriram mão de suas postulações em nome do acordo.

O acordo tem potencial para influir na disputa em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do Brasil, com 10,5% dos votantes do país. Segundo pesquisa Genial/Quaest, com o apoio de Lula, Kalil salta de 30% para 43% das intenções de voto e supera o governador Romeu Zema (Novo), que cai de 41% para 22% ao ser relacionado ao presidenciável do seu partido, Luiz Felipe d´Avila.

Desde a redemocratização do país, nenhum candidato a presidente chegou ao Palácio do Planalto sem ter vencido em Minas Gerais. Bolsonaro pode se aproximar de Zema, que o apoiou no segundo turno em 2018, mas o PL, partido do presidente também tem um pré-candidato no estado, o senador Carlos Viana, que salta de 9% para 16% quando seu nome é relacionado ao de Bolsonaro.