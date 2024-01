Lula e Rui Costa levam investimento bilionário do PAC a palanque na Bahia

Em primeira viagem oficial do ano fora de Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve nesta quinta-feira, 18, em Salvador, na Bahia, onde participou da cerimônia de criação do Parque Tecnológico Aeroespacial. Na ocasião, aproveitou para alardear os bilhões de reais em recursos que deverão ser destinados ao estado em obras do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

Percorrer o país com anúncios e entregas de obras e projetos é parte de uma estratégia que visa, também, articular alianças regionais para as eleições municipais de outubro. A ideia do Planalto é fazer com que Lula visite 26 estados ainda no primeiro semestre. No palanque da Bahia estava o vice-governador Geraldo Júnior (MDB), que será o candidato do governador Jerônimo Rodrigues (PT) à prefeitura de Salvador.

A passagem pela capital baiana deu o tom do que será a série de viagens do presidente nos próximos meses. “Nosso país tem um potencial extraordinário e nós já provamos isso. Nós resolvemos fazer esse país crescer, o ano passado nós plantamos e agora é o tempo da colheita”, disse durante a cerimônia.

Também participaram do evento os ministros José Múcio (Defesa), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia).

Na sequência da passagem por Salvador, a comitiva seguiu para Pernambuco, onde Lula anunciou investimentos para a Refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca, no litoral sul do estado.

Pacote de obras

Além da criação do Parque Tecnológico — ambiente dedicado ao fomento do ensino, a pesquisas avançadas e à inovação no campo aeroespacial e que tem como objetivo alavancar o desenvolvimento industrial na região –, Lula também prometeu ajuda do governo federal a pequenos e médios produtores rurais do Nordeste em razão da seca que atinge a região.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, aproveitou o evento para detalhar a destinação dos 89,5 bilhões de reais que chegarão ao estado pelo Novo PAC, por meio de obras e projetos que serão executados pelo governo em parceria com entes privados.

Serão destinados 10,6 bilhões de reais a rodovias — em manutenção, obras públicas e concessões –, 17,7 bilhões de reais para ferrovias e portos e 373 milhões de reais para aeroportos e hidrovias. Entre essas obras, afirmou Rui Costa, estão a duplicação da BR-242 (que liga Barreiras a Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste baiano), a construção do contorno de Feira de Santana (BR-116), a nova pista e terminal de passageiros do aeroporto de Barreiras, a dragagem de aprofundamento do porto de Ilhéus e a conclusão da Ferrovia Oeste-Leste (Fiol), que ligará o Mato Grosso a Ilhéus.

A entrega de um “estoque” de recapeamentos de rodovias faz parte do cálculo eleitoral: obras paradas podem ser reiniciadas rapidamente e têm potencial de conclusão a curto prazo, a tempo de servirem como vitrine eleitoral.

“O investimento em logística significa investir em redução de custos, do Custo Brasil, significa geração de emprego, mais oportunidades de atrair empresas. A concretização e finalização da Fiol, por exemplo, que vai integrar com a Ferrovia Norte-Sul, será o maior investimento ferroviário das últimas décadas”, disse Rui Costa.

Além da Infraestrutura, outra área que será contemplada é o eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes — serão investidos no estado 1,5 bilhão de reais em projetos de urbanização de favelas, contenção de encostas e drenagem e a melhoria da mobilidade urbana.