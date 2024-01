Lula continua muito bem na capital que lhe deu mais votos em 2022

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua com a popularidade alta em Salvador, segundo levantamento feito entre os dias 18 e 23 de janeiro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quarta-feira, 24.

De acordo com a pesquisa, 67,0% dos eleitores da capital da Bahia aprovam a gestão do petista neste seu terceiro mandato na Presidência da República, enquanto 29,3% a desaprovam e 3,7% não souberam ou não quiseram opinar. Os dados são muito semelhantes aos de pesquisa feita pelo instituto em março de 2023, quando a aprovação foi de 67,4%.

O percentual de aprovação atual também é muito parecido com o eleitorado que lhe emprestou apoio no segundo turno da disputa presidencial de 2022, quando ele teve 71% dos votos válidos na cidade – foi a maior votação do petista em capitais naquela corrida presidencial.

Cabo eleitoral

Lula sabe disso, tanto que colocou o seu capital político à prova para entrar de cabeça na disputa pela prefeitura de Salvador. Apesar de comandar o estado há cinco mandatos consecutivos, o PT nunca administrou a capital baiana.

Na semana passada, Lula esteve na cidade e anunciou bilhões de reais em obras do Novo PAC, a principal arma do governo para apoiar aliados em cidades estratégicas como Salvador. No palanque, ao seu lado, estava o vice-governador Geraldo Júnior, que, apesar de ser do MDB, é próximo ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) e candidato da aliança para a prefeitura. O esforço inclui, ainda, a participação efetiva de outros dois caciques petistas do estado, o ministro Rui Costa (Casa Civil) e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, ambos ex-governadores da Bahia.

A missão, no entanto, será difícil, como mostra a mesma pesquisa. O atual prefeito, Bruno Reis (União Brasil), aliado do ex-prefeito ACM Neto, é franco favorito a obter um novo mandato – leia a matéria completa aqui.

A pesquisa em Salvador ouviu 802 eleitores. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.