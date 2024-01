Salvador: a difícil missão do PT para impedir a reeleição de Bruno Reis

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), é franco favorito a obter um novo mandato na eleição deste ano, segundo levantamento feito entre os dias 18 e 23 de janeiro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quarta-feira, 24.

De acordo com a pesquisa, Reis, que é apoiado pelo ex-prefeito ACM Neto, tem 59,9% das intenções de voto no principal cenário. Os seus principais perseguidores são o atual vice-governador Geraldo Júnior (MDB), que tem 11,2%, e o ex-ministro da Cidadania do governo Bolsonaro, João Roma (PL), que tem 6,1% — eles estão empatados dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Também aparecem no levantamento o cientista social Kleber Rosa (PSOL), com 2,2%, e a professora Luciana Buck (Novo), com 1,4%. Entre os entrevistados, 12,8% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 6,4% afirmaram que não sabem ou não responderam.

A pesquisa ouviu 802 eleitores na cidade de Salvador.

Fortaleza anti-PT

O cenário mostra a dificuldade para o petismo, que governa o estado há cinco mandatos consecutivos, a maior hegemonia política atual do país, mas nunca administrou a capital.

A aposta do PT agora será Geraldo Júnior, que, apesar de ser do MDB, é aliado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), do ministro Rui Costa (Casa Civil) e do senador Jaques Wagner, todos petistas – os dois últimos ex-governadores do estado.

Na semana passada, Geraldo Júnior apareceu em palanque ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante o anúncio de bilhões de reais em obras do PAC – a principal arma do governo petista para tentar conquistar cidades prioritárias como Salvador.

Avaliações

A missão do petismo é ainda mais difícil porque Bruno Reis tem uma avaliação muito positiva. Segundo o Paraná Pesquisas, 72,8% dos eleitores da cidade aprovam a sua gestão contra 22,4% que desaprovam e outros 4,7% que não souberam ou não quiseram opinar.

Mas o PT também tem seus trunfos. O governador Jerônimo Rodrigues — que em 2022 virou uma eleição que parecia perdida para ACM Neto — tem também boa avaliação na capital, embora pior que a de Reis. Segundo o Paraná Pesquisas, 59,1% da população aprova a sua gestão, enquanto 35,3% desaprovam e 5,6% não souberam ou não opinaram.

