Lula com problemas de popularidade: agora, o culpado é o mensageiro

Desde que voltou ao Palácio do Planalto, Lula enfrenta dificuldades para conquistar a simpatia dos eleitores que não são fiéis ao petismo. Nas últimas semanas, como mostram as pesquisas, há sinais de que os desafios dele podem ser ainda maiores daqui para a frente no campo da popularidade. Segundo um levantamento da Genial/Quaest, a aprovação ao trabalho de Lula caiu no final de fevereiro ao menor nível desde o início do terceiro mandato (51%), enquanto a reprovação alcançou a maior marca (46%).

Diante desses fatos, o que fez o petista? Convocou uma reunião ministerial para debater o tema e decidiu atirar no mensageiro. Para Lula, aparentemente, o problema da popularidade nada tem a ver com ele. O que existe é a má vontade da imprensa com o seu governo, essa mesma imprensa que insiste em publicar pesquisas nas quais o governo aparece mal na foto. Em vez de qualquer autocrítica mais séria, o que se seguiu na tal reunião foi um desfile de ministros enaltecendo os números excelentes e as realizações da atual gestão. Se ainda há problemas, diz Lula, eles são frutos da herança podre dos anos Bolsonaro.

DISCURSO PARA A BOLHA

Dificilmente esse tipo de argumentação rasa e manjada terá algum impacto sobre os humores de parte do eleitorado. A verdade é que muita gente anda com o pé atrás em relação a Lula. Parte dos problemas podem estar no fato de que o petista prometeu na campanha de 2022 um governo de centro democrático, discurso feito sob medida na ocasião para atrair as pessoas que não mais suportavam as sandices de Bolsonaro. Ao chegar ao poder, no entanto, Lula ignorou essa promessa e, até o momento, fala apenas com uma bolha ideológica da esquerda, como mostrou a reportagem de capa da última edição de VEJA.

Além do discurso equivocado na ansiedade de ganhar protagonismo internacional, como ocorre sempre que abre a boca para falar de temas como o atual conflito na Faixa de Gaza, Lula tem problemas para convencer parte dos brasileiros de que está trabalhando sério para resolver os problemas do país. No mês passado, um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas pediu para os entrevistados citarem obras, medidas administrativas e benefícios à população realizados pelo atual governo. Resultado: 73,4% dos entrevistados não souberam citar ao menos uma realização.

Assim, fica difícil — e não adianta atirar no mensageiro.