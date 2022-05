Lula amplia diferença para Bolsonaro no segundo turno, aponta Datafolha

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumentou a vantagem para Jair Bolsonaro (PL) no duelo do segundo turno, segundo pesquisa feita pelo instituto Datafolha e divulgado nesta quinta-feira, 26. O petista, que pontuava 55% na pesquisa de março, foi para 58%, enquanto o atual presidente cai de 34% para 33% — com isso, a diferença subiu de 21 para 25 pontos percentuais.

Os votos brancos e nulos recuaram de 10% para 8%, e 1% não sabe em quem vai votar — a mesma porcentagem do último levantamento.

A nova pesquisa também trouxe um crescimento de Ciro Gomes (PDT) num hipotético embate contra Bolsonaro no segundo turno. O pedetista, que pontuava 46% em março, foi para 52%, contra 36% de Bolsonaro, que tinha 37% em março. São ainda 10% de brancos e nulos (eram 16%) e 1% de indecisos.

No outro cenário testado, Lula vence Ciro no segundo turno por 55% a 29%. A margem do petista se manteve a mesma de março, quando era 54% a 28%.

A pesquisa foi feita nos dias 25 e 26 de maio, com 2.556 entrevistados em 181 municípios de todos os estados e Distrito Federal, registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-05166/2022.

