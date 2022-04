Líder evangélico na Câmara vê assédio de Lula e iguala petista a ‘Satanás’

O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), presidente da poderosa Frente Parlamentar Evangélica e aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), escolheu um alvo claro nos últimos dias: o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que, na sua opinião, tenta se aproximar do segmento religioso sem ter as credenciais necessárias para isso.

“Eles nunca gostaram e nem respeitaram a Bíblia Sagrada, agora usam até texto bíblico pra enganar igual a Satanás, se disfarça para enganar!”, postou o deputado no Twitter no sábado, 23. O motivo da ira era um vídeo no qual o petista citava um versículo de bíblico de Provérbios 29:2: “Quando os justos governam, alegra-se o povo; mas quando o ímpio domina, o povo geme”.

No mesmo dia, pouco antes, Sóstenes denunciou o que considera assédio de Lula a comunicadores ligados aos evangélicos. “Atenção, evangélicos. A equipe de campanha do ex-presidiário Lula está fazendo contato com os sites e rádios gospel para tentar comprá-los para falar bem do Lula, e ou criticar o Bolsonaro. Se você perceber algum veículo começando a fazer isso, deixe de seguir, foram comprados!”, afirmou, sem mostrar qualquer evidência de que isso de fato esteja acontecendo.

Um dia depois, no domingo, publicou vídeo antigo de Lula – no qual o ex-presidente afirmava que não aguentava mais ver jovens sendo mortos pela polícia sendo inocentes ou porque roubaram um celular – acompanhado de uma notícia sobre morte de uma mulher durante um roubo desse tipo.

“É uma completa inversão de valores! Enquanto o brasileiro assiste bens e vidas sendo covardemente tomadas, Lula, para surpresa de ninguém, está do lado do crime. Quem quer o bem do Brasil não defende bandido!”, escreveu.

Eleitorado

A preocupação de Sóstenes com Lula talvez se justifique. Nas últimas pesquisas de intenção de voto, o petista tem ganhado terreno entre os evangélicos, um reduto que sempre esteve firmemente com Bolsonaro. Segundo o levantamento XP/Ipespe, feito entre os dias 18 e 20 de abril, a diferença a favor do presidente nesse segmento recuou cinco pontos desde janeiro — o placar era de 43% a 27% em janeiro, e caiu para 45% a 34% em abril.

O líder evangélico, no entanto, ficou falando sozinho. Nem Lula nem ninguém ligado ao ex-presidente respondeu aos ataques.