Lewis Hamilton detona barbeiragem racista de Piquet

O piloto britânico Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, respondeu ao comentário do brasileiro Nelson Piquet, ex-piloto da categoria e três vezes campeão, que o chamou de “neguinho” em um entrevista a um canal na internet.

“É mais do que linguagem. Essas mentalidades arcaicas precisam mudar e não têm lugar no nosso esporte. Eu fui cercado por essas atitudes e fui alvo de minha vida toda. Houve muito tempo para aprender. Chegou a hora da ação”, postou Hamilton no Twitter.

Na sequência, Hamilton, que recebeu o título de cidadão honorário do Brasil da Câmara dos Deputados neste mês, também tuitou em português: “Temos que mudar essa mentalidade”, escreveu.

It’s more than language. These archaic mindsets need to change and have no place in our sport. I’ve been surrounded by these attitudes and targeted my whole life. There has been plenty of time to learn. Time has come for action.

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) June 28, 2022