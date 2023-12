Justiça retoma julgamento de policiais pelo massacre de Paraisópolis

Giro VEJA - segunda, 18 de dezembro

A posse de Paulo Gonet na PGR e a autorização do Vaticano para benção a casais do mesmo sexo

O novo procurador-geral da República, Paulo Gonet, afirmou, nesta segunda-feira, durante a sua posse que o órgão não vai buscar palco, nem holofote. O novo chefe do Ministério Público Federal falou também sobre a necessidade de resgatar o papel da instituição e preservar as garantias institucionais. O novo chefe do MP, a fala de Lula e a nova medida da Igreja Católica em relação aos homossexuais são os destaques do Giro VEJA desta segunda-feira.