Justiça cassa governador de Roraima por distribuir cesta básica em eleição

O governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), teve o seu mandato cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do estado após ser condenado por distribuir cestas básicas durante o período eleitoral em 2022. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira, 14, mas não significa a perda automática do cargo — segundo o governo, ele vai recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra a sentença e segue no comando do Executivo estadual até que o recurso seja julgado.

A condenação de Denarium por conduta vedada a agentes públicos foi aprovada por quatro votos a três no TRE-RR — o desempate foi definido pela presidente da Corte, desembargadora Elaine Bianchi, que determinou a vacância do cargo e a realização de novas eleições no estado, além da imposição de multa de 106 mil reais contra o governador. A ação que originou o julgamento foi movida pelo Avante, que denunciou a ampliação do programa Cesta da Família, em janeiro de 2022, como uso de “programas sociais destinados a pessoas carentes com intuito eleitoreiro” — segundo o partido, o valor destinado à distribuição de cestas básicas à população vulnerável mais que dobrou em 2022 em relação aos dois anos anteriores.

Antonio Denarium foi eleito governador na onda bolsonarista que marcou as eleições de 2018, sem nenhuma experiência em cargos eletivos — antes do pleito, o político atuou no setor bancário e posteriormente como empresário nos ramos financeiro e agropecuário. Em dezembro daquele ano, Denarium foi nomeado pelo então presidente Michel Temer como interventor federal em Roraima, encarregado de reverter a greve dos agentes penitenciários e policiais no estado.

Aliado bolsonarista de primeira hora, Denarium fez campanha pública por Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 e ajudou o ex-presidente a conquistar mais de 76% dos votos no segundo turno em Roraima, melhor resultado estadual da chapa em todo o Brasil. Após a vitória de Lula, o governador se manifestou pelas redes sociais a favor do diálogo e do respeito às urnas — contudo, não citou o petista nas publicações.

