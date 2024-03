Juiz do STF ‘condena’ juiz do amistoso Brasil x Espanha

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Adriana Ferraz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), emitiu uma sentença rápida sobre o comportamento da arbitragem no amistoso de futebol disputado entre Brasil e Espanha na terça-feira, 26, no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid.

O jogo terminou empatado em 3 a 3, e muito do placar foi graças à atuação do juiz português António Nobre, que assinalou três pênaltis, sendo dois deles para a Espanha – ambos discutíveis e que geraram muita reclamação dos jogadores da seleção brasileira. “O resultado foi atrapalhado pela evidente anomalia da arbitragem”, escreveu Flávio Dino em seu perfil no X (antigo Twitter).

Dino também aproveitou para dar a sua opinião sobre o desempenho do time brasileiro, que antes havia vendido a Inglaterra no também tradicional estádio de Wembley, em Londres. “Brasil melhorou muito nos últimos dois jogos. Aparentemente o novo técnico, Dorival Júnior, tem um bom caminho pela frente”, disse, para acrescentar em seguida que “talvez Neymar possa ajudar o time, se voltar como os demais: vibração, garra e espírito coletivo” – o atleta não disputou os últimos jogos porque está se recuperando de lesão.

Outra postura

Quando era ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino se notabilizou por ser a voz mais eloquente e mais frequente do governo Lula nas redes sociais. Com seu estilo, comprava brigas ou fazia ironias com frequência aos adversários políticos, em especial os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Agora ministro do STF, indicado por Lula, Dino tem adotado outra postura nas redes sociais. Antes do comentário esportivo feito após o jogo do Brasil, ele havia postado sobre o Domingo de Ramos, uma data importante para o cristianismo. “Domingo de celebração da Fé e da Justiça. Livro dos Salmos: ‘Ainda que floresçam os ímpios como a relva, e floresçam os que praticam a maldade, eles estão à perda eterna destinados’”, postou.