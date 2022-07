Juiz decreta a prisão preventiva de homem que atirou em petista

O juiz Ariel Nicolai Cesa Dias, do Plantão Judiciário de Foz do Iguaçu, no Paraná, decretou nesta segunda, 11, a prisão preventiva de Jorge José da Rocha Guaranho, 38, que matou a tiros o guarda municipal Marcelo Arruda, durante o aniversário de 50 anos da vítima.

“O preso deverá ser apresentado, imediatamente, a autoridade judicial que determinou a expedição do mandado de custódia ou, no caso do cumprimento fora da jurisdição do juiz coordenador, à autoridade judicial competente”, escreveu o magistrado.

O crime teria sido motivado por divergências políticas, uma vez que Arruda celebrava o seu aniversário com o tema relativo à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República, quando Guaranho chegou ao local ouvindo música a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL) e gritando “mito”.

No mesmo dia, a defesa do acusado pediu que ele fosse colocado em prisão domiciliar. Essa solicitação ainda não foi julgada. “Quanto ao pedido de prisão preventiva, deve ser analisado o estado de saúde do acusado, que se encontra ainda hospitalizado, aparentemente, conforme informações apresentadas pela imprensa em estado grave, na UTI, pelos disparos sofridos e as agressões de terceiros que encontravam-se na festa. .. A defesa requer a concessão da prisão domiciliar, assim que receber alta hospitalar, de acordo com o que dispõe o Art. 318, II do Código de Processo Penal, visto que seu estado de saúde é delicado e desprende atenção especial, sem se esquivar de dar sua versão no presente processo que se inicia”, afirmou no processo a advogada Andreza Dolatto Inacio.

