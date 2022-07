A reação debochada de Elon Musk sobre a fúria do Twitter

As previsões do mercado de uma suposta desistência de Elon Musk do acordo bilionário de compra do Twitter se concretizaram na última semana. A rede social já manifestou que vai recorrer aos tribunais para forçar Musk a concluir a aquisição de 44 bilhões de dólares. O bilionário revidou aos pronunciamentos da companhia com uma reposta debochada na própria rede social.

Após o anúncio de desistência, o Twitter rapidamente se pronunciou. “O Conselho do Twitter está comprometido em fechar a transação no preço e nos termos acordados com Musk e planeja entrar com uma ação legal para fazer cumprir o acordo de fusão”, tuitou Bret Taylor, presidente do Twitter.

Em resposta, Musk escreveu: “Eles dizem que eu não poderia o comprar Twitter, então eles não poderiam divulgar informações do bot. Agora querem me forçar a comprar o Twitter na justiça. Agora eles têm que divulgar informações de bot no tribunal”, ao lado de uma montagem de fotos suas sorrindo.

Algumas semanas após o acordo, uma série de desentendimentos entre Musk e a rede social vieram à tona. Musk alega que o Twitter não apresentou todas as informações requeridas sobre o real número de contas falsas na rede social, os chamados “bots”. Em junho, o advogado de Musk, Mike Ringler, enviou uma carta à diretora jurídica do Twitter, Vijaya Gadde, dizendo que os dados solicitados eram de direito do empresário e facilitariam a transação.

O acordo de compra foi formalizado em abril por 44 bilhões de dólares com pagamento de 54,20 dólares por ação – bem acima da média das negociações do papel. Além de tornar a rede uma empresa de capital fechado – sem negociações na bolsa de valores –, suas ideias incluíam alterar as ferramentas, como adicionar botão para edição de tuítes, melhorar a concessão de perfis com verificação, e tornar a rede um local para a livre liberdade de expressão, o que também poderia dar espaço para discursos de ódio.

O bilionário já vinha recebendo diversas críticas pela compra com duros reflexos nos seus negócios. A combinação do mau momento do mercado acionário com a obstinação de Musk pelo Twitter fizeram os papéis da Tesla derreter nos últimos meses. No acumulado do ano até junho, as ações da Tesla somam perdas de 36%. As perdas se acentuaram após o anúncio de aquisição da rede social, que passou a ser vista negativamente pelo mercado tanto pelos resultados financeiros ruins da plataforma quanto pelo uso político que Musk poderia dar ao Twitter.