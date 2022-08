Ipec: Castro e Freixo estão tecnicamente empatados no Rio

Pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta segunda-feira, 15, mostra o atual governador Cláudio Castro (PL) e o deputado federal Marcelo Freixo (PSB) tecnicamente empatados na corrida ao governo do Rio de Janeiro. Castro, que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), aparece com 21% das intenções de voto, enquanto Freixo, apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), soma 17%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência, aparecem Rodrigo Neves (PDT), com 5%, e Wilson Witzel (PMB), que está inelegível, com 4%. Cyro Garcia (PSTU), Eduardo Serra (PCB) e Juliete Pantoja (UP) aparecem com 3 pontos cada. Milton Temer (PSOL) e Paulo Ganime (Novo), estão com um ponto cada um. O candidato Luiz Eugênio (PCO) não pontuou.

A pesquisa mostrou também que os brancos e nulos somam 29%. Os leitores indecisos e os que não responderam representam 10% do eleitorado fluminense.

A amostragem foi feita por meio de entrevistas presenciais com 1.200 entrevistados entre os dias 9 e 15 de agosto e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº RJ-08527/2022.

