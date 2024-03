Inmet publica alerta vermelho para onda de calor em mais de 500 cidades

Após um final de semana de altíssimas temperaturas em boa parte do país, o calor deve continuar afetando a região centro-sul do Brasil nos próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta vermelho de onda de calor em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, cobrindo um total de 556 municípios nos três estados.

Segundo o instituto, a expectativa é a de que os termômetros permaneçam até cinco graus Celsius acima da média por um período prolongado, podendo passar de cinco dias e durar pelo menos até o fim do verão, que ocorre na próxima quarta-feira, 20. As regiões mais afetadas são o interior de São Paulo e quase todo o território do Mato Grosso do Sul — em Campo Grande, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, a temperatura máxima prevista é de 36 graus.

Diante da previsão da onda de calor, o Ministério da Saúde publicou orientações para que as pessoas façam uso constante de protetor solar, mantenham-se hidratadas, evitem a exposição ao sol entre 10h e 16h e reduzam o consumo de bebidas alcoólicas. As condições climáticas são particularmente prejudiciais a portadores de fatores de risco como doenças cardiovasculares e respiratórias, diabetes e câncer.

Continua após a publicidade

Chuvas e tempestades

Além da onda de calor, o Inmet publicou alertas de perigo para chuvas intensas em tempestades nas cinco regiões brasileiras. Ao todo, mais de 4.100 cidades em todo o Brasil estão sob previsão de alta precipitação nos próximos dias, o equivalente a 75% de todos os municípios do país.

As áreas de maior risco estão no oeste do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nas zonas de fronteira com Argentina e Paraguai, praticamente todo o território do Pará, Amapá e Maranhão e boa parte do Amazonas e Mato Grosso. Nestas regiões, os ventos podem chegar a 100 quilômetros por hora e as chuvas podem superar 100 milímetros por dia.