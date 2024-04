Incêndio em pousada deixa ao menos dez mortos em Porto Alegre

Um incêndio de grandes proporções deixou ao menos dez pessoas mortas em Porto Alegre na madrugada desta sexta-feira, 26. O fogo atingiu uma pousada de três andares que funcionava na Avenida Farrapos, no centro da capital gaúcha, que acolhia pessoas em situação de vulnerabilidade.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, foram necessários cinco caminhões para conter as chamas, que já haviam sido controladas na manhã de hoje. Em nota, a corporação destacou que a pensão funcionava de forma irregular e que a perícia está no local para investigar as causas do incêndio e identificar as vítimas.

A prefeitura de Porto Alegre informou que oito pessoas foram resgatadas no local e levadas ao Hospital de Pronto Socorro (HPS), acrescentando que dois feridos estão em estado grave e seis passam por atendimento para ferimentos mais leves.

Autoridades se solidarizam

Por meio das redes sociais, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou ter recebido “com tristeza e preocupação” a notícia das mortes em Porto Alegre. “Minha solidariedade às famílias e aos amigos que perderam seus entes”, publicou o petista em seu perfil no X (ex-Twitter).

Com tristeza e preocupação soube da morte de ao menos 10 pessoas em incêndio em uma pousada de Porto Alegre. O estabelecimento acolhia pessoas em situação de vulnerabilidade na capital gaúcha. Minha solidariedade às famílias e aos amigos que perderam seus entes.

Também em sua conta oficial no X, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), lamentou as vítimas fatais e informou que o estado “segue mobilizado na identificação das causas das chamas”.

Seguimos mobilizados no rescaldo dessa tragédia e na identificação das causas das chamas. Meus sentimentos aos familiares das vítimas.

O incêndio foi lamentado por outras autoridades políticas do Rio Grande do Sul, incluindo o prefeito da capital gaúcha, Sebastião Melo (MDB), e os deputados federais Maria do Rosário e Bohn Gass, ambos do PT. De acordo com os parlamentares, além dos indícios de irregularidades no funcionamento da pousada apontados pelos bombeiros, há ainda a suspeita de que as chamas que atingiram o estabelecimento tenham sido causadas de forma criminosa.

*Com informações da Agência Brasil.