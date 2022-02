Imprensa estrangeira ignora visita de Bolsonaro a Putin

A visita do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao russo Vladimir Putin ainda não despertou qualquer interesse da imprensa internacional. Nos principais jornais estrangeiros, não há qualquer menção ao encontro dos dois líderes. A cobertura de The New York Times, Washington Post, Financial Times, The Guardian, BBC, The Times e The Economist se concentra na crise com a Ucrânia, sem qualquer menção ao brasileiro.

Na vizinha Argentina, o último texto do Clarín sobre Putin é uma análise sobre o isolamento do russo no mundo — sem qualquer menção a Bolsonaro. O La Nación publicou um texto do NYT sobre como o russo tenta expandir sua influência na América Latina e explica o afastamento de Bolsonaro dos EUA após a derrota de Donald Trump. Mas nada sobre a visita. Nenhuma palavra sobre o encontro também no China Daily, controlado pelo regime de Pequim, aliado da Rússia.



Uma análise do russo Moscow Times destaca que os ambos tentam colher dividendos com a visita, tendo como pivô a relação dos dos países com os Estados Unidos. “O fato de os EUA terem tentado convencer Bolsonaro a não viajar para Moscou também mostra ao Kremlin que Washington se sente desconfortável com a presença da Rússia no Hemisfério Ocidental e, dessa perspectiva, a estratégia de Moscou está funcionando”, escreve Vladimir Rouvinski.

O Pravda online, que ao contrário da versão impressa não é controlada pelo Partido Comunista (embora mantenha viés nacionalista), destacou há dois dias o fato de Bolsonaro ter resistido à pressão americana para não ir a Rússia e os interesses do brasileiro na visita: fornecimento de fertilizantes e acordos comerciais para exportação da carne brasileira.