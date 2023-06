Imobiliária vai à Justiça contra Igreja Mundial por danos morais

Uma imobiliária de São Paulo entrou na Justiça contra a Igreja Mundial do Poder de Deus, comandada pelo apóstolo Valdemiro Santiago, por danos morais. É mais um capítulo da derrocada do pastor, que acumula centenas de dívidas e processos por falta de pagamento de aluguel.

A TS1 Imobiliária cobra indenização de 164 mil reais, alegando que a igreja não paga os valores dos aluguéis de vários imóveis desde 2021, além de contas de energia e condomínio. A empresa afirma que tem enviado notificações extrajudiciais e mensagens pelo WhatsApp para cobrar as pendências, mas a instituição “com muito desprezo, ignora por completo, permanecendo inadimplente, sem prestar qualquer justificativa para tanto, enquanto os proprietários dos bens imóveis ficam a mercê da própria sorte”.

A imobiliária diz ainda que a Igreja Mundial age “com má-fé e de forma desleal” e faz contato direto com os proprietários dos imóveis para tentar viabilizar uma relação contratual direta, sem a participação da empresa. A TS1 anexou prints de conversas e e-mails com proprietários ao processo e informou que registrou boletim de ocorrência contra a igreja por concorrência desleal.

“A ré causou danos de ordem material e moral aos patrimônios dos autores, por conta de estar perpetrando ato ilícito, ou seja, o ato de romper a relação jurídica contratual locatícia já formada entre os referidos autores e os proprietários dos bens imóveis, e assim trazê-los para viabilizar uma relação jurídica contratual locatícia particular, o que indubitavelmente é um ato de estrema concorrência desleal e ilícito”, diz a imobiliária.

Como VEJA mostrou, a Igreja Mundial e seu líder são alvos de centenas de ações na Justiça de São Paulo, incluindo pedidos de despejo. Em abril, a Justiça de Ubatuba determinou que 10% do dízimo recolhido pela sede regional da igreja seja penhorado para pagar uma dívida de 70 mil reais em honorários com um advogado. Funcionários da TV Mundial, de propriedade de Valdemiro, fizeram uma greve recentemente por falta de pagamento de salários e benefícios.

Ascensão e queda

Valdemiro Santiago de Oliveira diz que teve a ideia de iniciar a construção daquilo que se tornaria um impressionante império neopentecostal depois de ter sobrevivido por milagre a um acidente. O apóstolo, conhecido por envergar chapéus de vaqueiro nos cultos, conta que recebeu o “chamado de Jesus Cristo” em meio a um naufrágio em Moçambique, na África, em 1996. Ele estava ali a serviço da Igreja Universal do Reino de Deus e, atirado ao mar, relata ter nadado por mais de oito horas até encontrar abrigo em uma ilha, enfrentando sede, fome e até cardumes de tubarões-brancos.

No retorno ao Brasil, ficou ainda dois anos a serviço da Universal, até se desentender com o bispo Edir Macedo. Na sequência, abriu o primeiro endereço de sua própria igreja, a Mundial do Poder de Deus, no interior de São Paulo. A multiplicação do rebanho ocorreu de forma rápida. Em 2006, já pregava para multidões na sede transferida para a capital do estado, um prédio de 18 000 metros quadrados. Atualmente, é dono de 6 000 templos espalhados pelo Brasil e por outros 21 países (incluindo Estados Unidos, Portugal e Inglaterra), além de uma TV e de uma rádio.