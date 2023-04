Derrocada do pastor Valdemiro se agrava e tem até penhora de dízimo

A Igreja Mundial do Poder de Deus, comandada pelo pastor Valdemiro Santiago, segue cada vez mais afundada em dívidas e processos judiciais. A instituição e seu líder são alvos de centenas de ações na Justiça de São Paulo por falta de pagamento de aluguel e ameaças de despejo.

No último dia 27, a Justiça de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, determinou que 10% do dízimo recolhido pela sede regional da igreja seja penhorado para pagar uma dívida de 70 mil reais em honorários com um advogado. O valor tem origem em um processo em que a Mundial foi condenada a pagar pouco mais de 880 mil reais em aluguéis atrasados à proprietária de um imóvel.

Nos primeiros meses deste ano, a igreja foi alvo de outros três novos processos. O proprietário de um de imóvel de 1.100 metros quadrados no bairro do Butantã, na zona oeste da capital paulista, entrou com ação para a cobrança de mais de 283 mil reais em aluguéis atrasados. O galpão é usado como tempo da Igreja Mundial.

No fim de março, o proprietário de um apartamento entrou com uma ação de despejo contra a instituição, alegando que o valor do aluguel, condomínio, água e IPTU não são pagos desde que o contrato foi firmado, em novembro de 2022, num total de 12 mil reais. O imóvel fica em um condomínio no Brás, na região central de São Paulo, tem 51 metros quadrados, cozinha, sala, dois quartos, banheiro e varanda.

Há ainda um processo contra a igreja, de janeiro de 2023, por uma loja de informática. A Omega Brasil, localizada no bairro do Ipiranga, alega que a Mundial fez uma compra de 4 HDs externos no valor total de 29 mil reais, mas não pagou.

Ascensão e queda

Valdemiro Santiago de Oliveira diz que teve a ideia de iniciar a construção daquilo que se tornaria um impressionante império neopentecostal depois de ter sobrevivido por milagre a um acidente. O apóstolo, conhecido por envergar chapéus de vaqueiro nos cultos, conta que recebeu o “chamado de Jesus Cristo” em meio a um naufrágio em Moçambique, na África, em 1996. Ele estava ali a serviço da Igreja Universal do Reino de Deus e, atirado ao mar, relata ter nadado por mais de oito horas até encontrar abrigo em uma ilha, enfrentando sede, fome e até cardumes de tubarões-brancos.

No retorno ao Brasil, ficou ainda dois anos a serviço da Universal, até se desentender com o bispo Edir Macedo. Na sequência, abriu o primeiro endereço de sua própria igreja, a Mundial do Poder de Deus, no interior de São Paulo. A multiplicação do rebanho ocorreu de forma rápida. Em 2006, já pregava para multidões na sede transferida para a capital do estado, um prédio de 18 000 metros quadrados. Atualmente, é dono de 6 000 templos espalhados pelo Brasil e por outros 21 países (incluindo Estados Unidos, Portugal e Inglaterra), além de uma TV e de uma rádio.

Como mostrou reportagem de VEJA, esse império religioso começou a ruir nos últimos anos pelo acúmulo de dívidas. Os rolos financeiros passaram a corroer o patrimônio amealhado por Valdemiro e as más notícias não param de chegar às suas portas.