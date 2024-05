Ida de Lula a Araraquara mostra crescente prestígio de Edinho Silva no PT

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca nesta sexta-feira, 24, em Araraquara, no interior de São Paulo, para assinar ordens de serviço de macrodrenagem e reurbanização ao lado do prefeito Edinho Silva (PT). A visita mostra prestígio do prefeito em meio às especulações no mundo político sobre a possibilidade de ele assumir a presidência do PT ou a Secretaria de Comunicação Social do governo federal.

Esta é a segunda visita de Lula à cidade neste terceiro mandato. Em 8 de janeiro do ano passado, quando os prédios do Palácio do Planalto, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal (STF) foram invadidos e depredados por manifestantes bolsonaristas, Lula estava em Araraquara, visitando famílias atingidas pelas enchentes que atingiram a cidade. Foi do gabinete de Edinho que Lula planejou as reações do governo aos ataques golpistas.

As ordens de serviço que serão assinadas nesta sexta-feira pelo presidente são para execução de obras voltadas a aprimorar o sistema de drenagem da cidade e minimizar os efeitos de enchentes.

O retorno à cidade é um aceno do presidente ao aliado e amigo pessoal. Desde o início do ano, o nome de Edinho tem sido citado como possível sucessor da deputada Gleisi Hoffmann na presidência do PT. De acordo com interlocutores do presidente, Lula quer mais peso à presidência do partido para prepará-lo para a eleição de 2026.

O prefeito também é lembrado como eventual nome para substituir Paulo Pimenta na Secom, e tem um apoio de peso: a primeira-dama, Janja. No início do mês, Janja esteve ao lado do prefeito na entrega de mantimentos aos desabrigados das enchentes no Rio Grande do Sul e publicou vídeos em suas redes sociais.

O nome de Edinho já era citado desde o início do ano, quando a comunicação do governo foi alvo de críticas por não fazer refletir na aprovação do presidente os dados positivos do governo, e ganhou força quando Pimenta foi deslocado para o ministério extraordinário de Reconstrução do Rio Grande do Sul.

Trajetória

Edinho tem vasta experiência na área. Foi titular da Secom no governo Dilma Rousseff e esteve na coordenação de campanha da campanha de Lula à presidência em 2022. Os sinais do governo indicam, no entanto, que Pimenta deve acumular o comando das duas pastas por um período de até seis meses, tendo o jornalista Laércio Ribeiro como interino na Secom, e uma eventual troca no comando do PT só deverá ocorrer em 2025, quando encerra o mandato de Gleisi.

A interlocutores, Edinho tem dito que não deseja antecipar sua saída da prefeitura. Ele pretende permanecer no cargo para eleger sua sucessora, a atual secretária municipal de Saúde, Eliana Honaim. A visita de Lula à cidade reforça a estratégia. A interlocutores, Edinho tem dito que ter prefeitos do PT em Araraquara a manutenção do PT na prefeitura de Araraquara e em outras cidades da região é fundamental para fazer frente ao bolsonarismo no interior de São Paulo. Na região de Araraquara, o PT aposta em candidatos a prefeitos em São Carlos, Matão, Ibaté e Dobrada.

Além de Araraquara, Lula deve visitar a cidade de Guariba na sexta-feira. No sábado, visita Guarulhos.