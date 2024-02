IBGE: Brasil tem mais templos religiosos que unidades de saúde e escolas

O Brasil tem mais estabelecimentos religiosos do que unidades de saúde e escolas: essa é uma das conclusões do mais recente recorte do Censo 2022 divulgado nesta sexta-feira, 2, pelo IBGE, que mapeou todos os endereços do país de acordo com a sua finalidade — foi a primeira vez que o instituto realizou esse tipo de levantamento.

De acordo com o mapeamento, o país tem 264.445 estabelecimentos de ensino e 247.510 unidades de saúde, o que dá no total 511.955 endereços. Já os estabelecimentos religiosos somam 579.798 endereços – incluindo igrejas católicas, templos evangélicos, sinagogas e quaisquer outros locais destinados à prática religiosa.

Os estados com maior proporção de templos em relação ao número de unidades de saúde e de ensino estão na Região Norte: Rondônia (200,8% — ou seja há o dobro de endereços religiosos em relação aos outros dois tipos de endereços), Amazonas (195,4%, Pará (183,7%) e Acre (173,6%).

Depois desses quatro estados do Norte, quem aparece é o Rio de Janeiro, com 55.221 templos religiosos contra 31.901 unidades de saúde e ensino (173,1%).

Apenas seis estados têm mais escolas e unidades de saúde do que locais destinados a práticas religiosas: São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Norte e Piauí.

Outros estabelecimentos

Segundo o IBGE, do total de endereços coletados no Censo, 81,5% (ou 90,6 milhões) eram domicílios particulares e 104,5 mil (ou 0,1%) eram domicílios coletivos. A maioria dos estabelecimentos se enquadrava em outras finalidades, com 11,7 milhões (ou 10,5% do total). Nesse grupo estão as lojas, por exemplo.

Pesquisa

O Censo Demográfico é a mais completa operação estatística realizada no país, indo a todos os domicílios dos 5.570 municípios brasileiros e coletando as coordenadas geográficas das espécies de endereços visitadas por mais de 180 mil recenseadores.

Veja abaixo a divisão de acordo com o tipo de endereço:

Domicílio particular: 90.600.065

Domicílio coletivo: 104.517

Estabelecimentos agropecuários: 4.058.385

Estabelecimentos de ensino: 264.445

Estabelecimentos de saúde: 247.510

Estabelecimentos com outras finalidades: 11.706.713

Estabelecimentos religiosos: 579.798