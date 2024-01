Helicóptero cai em represa de Capitólio (MG) e deixa um morto; veja vídeo

Um homem morreu e três pessoas ficaram feridas após a queda de um helicóptero em Capitólio (MG), na manhã desta terça-feira, 2. A aeronave com quatro pessoas a bordo caiu no Lago de Furnas enquanto sobrevoava a represa. A cidade mineira atrai muitos turistas nesta época do ano, principalmente em razão do lago e seus cânions.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militares, a aeronave foi fretada para um passeio turístico e sofreu o acidente pouco após a decolagem. Uma jovem de 22 anos, sem ferimentos graves, e o piloto, com suspeita de fratura na coluna, foram resgatados e encaminhados à Santa Casa de Misericórdia de Piumhi, também em Minas. Outra vítima, que não teve idade e sexo informados, estava sem responsividade de movimentos nas pernas e foi levada para atendimento no município de Passos (MG).

Na tarde desta terça-feira, os bombeiros confirmaram que o corpo da quarta vítima, um homem sem idade revelada, foi encontrado após buscas no lago. Também de acordo com os agentes, os tripulantes não souberam informar se houve indícios de pane nos equipamentos da aeronave.

Assista, abaixo, ao vídeo do momento da queda do helicóptero no lago em Capitólio:

Helicóptero desaparecido em SP

Também nesta terça-feira, a Força Aérea Brasileira (FAB) retomou as buscas por um helicóptero que desapareceu no último domingo, 31, no litoral norte paulista. A bordo da aeronave estavam o piloto e mais três passageiros: Luciana Rodzewics, de 45 anos, sua filha, Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20 anos; e Rafael Torres, amigo da família que não teve a idade informada.

De acordo com a FAB, o helicóptero partiu por volta das 13h15 de domingo do aeroporto do Campo de Marte, em São Paulo, com destino a Ilhabela, no litoral. A aeronave sumiu durante o trajeto enquanto sobrevoava a região de Caraguatatuba, após fazer o último contato com a torre de controle por volta das 15h10.

Além dos agentes da Força Aérea, a Polícia Militar também foi acionada e participa das buscas desde a noite de domingo.