Helder refuta hipótese de Belém dividir a COP30 com São Paulo e Rio

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), afirmou ter certeza que COP30 (cúpula global da ONU, que é o encontro ambiental mais relevante do mundo), acontecerá integralmente em Belém, em 2025, e refutou as especulações de que parte do evento seria transferida para outras cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro.

“Não tenho dúvida [de que a COP será 100% realizada em Belém]. Não tenho dúvida de que a homenagem do governo brasileiro ao sediar a COP, compreendendo que a floresta é o local adequado para fazê-lo, será certamente a grande oportunidade para que o mundo possa viver essa experiência”, declarou.

A COP30 está prevista para novembro de 2025. Sediado na Amazônia pela primeira vez, o evento é uma das principais apostas do governo Lula, eleito sob a promessa de retomar a política ambiental do país e liderar o combate às mudanças climáticas no cenário internacional.

As declarações do governador ocorreram após uma reportagem do jornal Folha de S. Paulo apontar que uma ala do governo federal avalia que Belém não tem condições de receber um evento desse porte. Segundo o jornal, interlocutores pretendem levar a Lula a ideia de “fatiar” a COP e transferir conferências para outras cidades.

“Estamos trabalhando com um grupo diariamente nas ações, seja na esfera municipal, estadual ou federal, para que o evento possa transcorrer da mesma forma possível”, diz Helder. O governador reforçou que dialoga com investidores públicos e privados pra ampliar as ofertas de hotéis e pousadas na cidade.

“Estamos atuando dentro da normalidade e do planejamento que as Nações Unidas estabeleceram para nós, na absoluta certeza de que Belém e o Brasil farão um momento muito especial e extraordinário na COP30 em 2025”, completou.

Secretaria extraordinária

O governo Lula criou, na quarta-feira, uma secretaria extraordinária para coordenar os preparativos para a COP30. O escolhido para coordenar os trabalhos foi Valter Correia, atual diretor de Administração e Pessoas da DataPrev