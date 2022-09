Haddad mira Garcia e empilha promessas no debate VEJA em São Paulo

O ex-prefeito paulistano Fernando Haddad (PT) escolheu o governador Rodrigo Garcia (PSDB) como alvo preferencial no debate VEJA, que está sendo realizado neste sábado, 17, nos estúdios do SBT.

Em mais de uma oportunidade, o petista criticou o governo atual e o antecessor, de João Doria (PSDB), lembrando questões como o congelamento do salário mínimo paulista e o aumento do ICMS para 18%. Ele acusou Garcia de querer colher os louros de 28 anos de governo do PSDB quando é do interesse dele, mesmo estando no partido ha pouco mais de um ano, mas, quando é questionado, diz que só é governador ha cinco meses.

E empilhou promessas. Entre outras coisas, disse que vai aumentar o salário mínimo paulista para 1.580 reais depois de “dois anos criminosos de congelamento”. Também prometeu zerar o ICMS da carne da cesta básica.

Garcia disputa com Tarcísio uma vaga no segundo turno contra Haddad – segundo o último Datafolha, o tucano tem 19% das intenções de voto e o ex-ministro tem 22%, o que configura empate dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A postura do petista faz parecer que ele prefere o aliado de Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno – ele não fez nenhuma crítica direta a Tarcísio.

Garcia e a gestão tucana em São Paulo também foram alvos de Elvis Cezar (PDT), Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Vinicius Poit (Novo).