Grupo de advogados ligado a Lula é homenageado na Câmara Municipal de SP

O coletivo de advogados Prerrogativas receberá na próxima segunda-feira, 6, a Salva de Prata da Câmara Municipal de São Paulo. A honraria, entregue pelo Legislativo paulistano a pessoas e instituições com atuação de destaque na cidade, foi proposta pelo ex-vereador e atual deputado estadual Reis (PT).

Coordenado pelo advogado Marco Aurélio de Carvalho, o Prerrogativas surgiu em 2015 com o propósito de discutir os direitos de Luiz Inácio Lula da Silva após desdobramentos da Lava Jato e os problemas da operação. O grupo ganhou notoriedade ao se posicionar publicamente contra a prisão do agora presidente e encabeçou ações contra o governo Jair Bolsonaro — atualmente, o coletivo defende a investigação do ex-presidente em apurações sobre, por exemplo, os atos antidemocráticos e sua participação no Orçamento Secreto.

O Prerrogativas também foi responsável por ser um dos idealizadores da chapa Lula-Alckmin, em 2021, tendo organizado o primeiro encontro público entre os mandatários para discutir a eventual candidatura da dupla — o jantar, em São Paulo, contou com a presença de dezenas de personalidades, políticos e magistrados.