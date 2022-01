Gleisi lista quatro acusações que o PT fará contra Moro na campanha

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, entrou no bate-boca instaurado nesta quarta-feira, 19, entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os antigos expoentes da Lava Jato, o ex-juiz Sergio Moro e o ex-procurador da República Deltan Dallagnol, ambos do Podemos.

Mais cedo, Lula havia atacado a operação, chamando Moro de “canalha”, o juiz e os investigadores de “quadrilha” e a Lava Jato de “farsa”. O ex-juiz respondeu dizendo que “canalha é quem roubou o povo brasileiro”; o ex-procurador afirmou que “Lula e seus companheiros corruptos do PT sequestraram a Petrobras” e “agora querem sequestrar a narrativa e reescrever a história”.

Gleisi entrou na briga, mas só para bater em Moro. No Twitter, fez as quatro acusações que deverão nortear os ataques ao ex-juiz na campanha eleitoral: 1) a de corromper a Justiça para condenar um inocente; 2) a de corromper o processo eleitoral para ajudar Bolsonaro a vencer a eleição; 3) a de destruir o setor de construção civil e eliminar 4 milhões de empregos; e 4) a de ter sido considerado um juiz parcial e suspeito pelo STF.

Resta saber se irá dar certo.