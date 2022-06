Fuga por 3 estados e prisão na Sé: a saga do novo suspeito de crimes no AM

Um novo suspeito de participar das mortes do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips se entregou nesta quinta-feira, 23, a mais de 5.400 quilômetros do local do crime. Um homem, que se apresentou pelo nome de Gabriel Pereira Dantas, abordou policiais militares na Praça da Sé, na região central de São Paulo, por volta das 6h desta quinta e, após ser levado ao 2º Distrito Policial da capital, narrou com riqueza de detalhes o momento do crime.

O suspeito contou que conheceu um dos acusados de atirar contra Bruno e Dom, o Pelado – não está claro se é Amarildo da Costa de Oliveira, o Pelado, ou Jeferson da Silva, o Pelado da Dinha. Ele afirmou que ajudou a pilotar o barco de onde partiram os tiros após a embarcação que dirigia emparelhar com o barco onde estavam o indigenista e o jornalista. Disse que se recorda de dois disparos, feitos com uma espingarda calibre 16.

Dantas contou ainda que, além de pilotar a embarcação, ajudou a levar os corpos para o meio do mata e disse ter ficado “desesperado” com o desfecho. Afirmou também que é de Manaus e que estava na região havia cerca de uma semana.

Dantas é o quarto suspeito preso no caso do duplo assassinato no Vale do Javari, extremo oeste do Amazonas. A Polícia Civil de São Paulo, a princípio, desconfiou do relato do suspeito, mas confirmou que ele é de Manaus. Outras informações de seu depoimento foram checadas com departamentos de polícia de outros estados.

Após o crime, Dantas teria fugido do Amazonas para o Pará e, depois, para o estado do Mato Grosso. Ele contou aos policiais que, em Rondonópolis, conseguiu uma carona com um caminhoneiro até a capital paulista. Em São Paulo, alegando estar sem dinheiro e sem condições de sobreviver na metrópole, entregou-se à polícia.

“Nós entendemos que essa versão tem fundamento”, diz o delegado da seccional do Centro, Roberto Monteiro. A polícia já pediu a prisão temporária de Dantas. O suspeito ainda pode ser encaminhado à Polícia Federal, que investiga o caso. Até a tarde de quinta, ele se encontrava no 77º Distrito Policial, em Santa Cecilia, e a Justiça ainda deve decidir para onde ele será encaminhado.

