França e Espanha sinalizaram doações para Amazônia, diz Marina Silva

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou nesta quarta-feira, 15, que o governo recebeu sinalizações de França e Espanha para aportes ao Fundo Amazônia. Não se falou ainda em valores. O Comitê Orientador do Fundo Amazônia (Cofa) se reuniu pela primeira vez nesta tarde para discutir a retomada das atividades, paralisadas durante o governo de Jair Bolsonaro.

Segundo o presidente do BNDES, Aloízio Mercadante, o Fundo Amazônia — do qual o banco é gestor — já recebeu 3,3 bilhões de reais em doações. Além das sinalizações dos países europeus, os Estados Unidos também confirmaram que vão definir um valor para repasse nas próximas semanas. O total de recursos do fundo é de 5,4 bilhões, segundo Mercadante.

O presidente do BNDES detalhou que 853 milhões do fundo serão alocados para operações de comando e controle, 253 milhões para ordenamento territorial e 244 milhões para projetos de ciência e tecnologia. “Teremos prioridade em operações de comando e controle, proteção emergencial dos povos indígenas, com alimentação, educação e todas as políticas para proteger a vida. E estudos para retomarmos e avançarmos na demarcação territorial”, disse.

